Gravidanzaonline.it - Celiachia e gravidanza: come impatta su concepimento e gestazione

Leggi su Gravidanzaonline.it

Se è vero che l’alimentazione è uno dei fattori da non sottovalutare sia per quel che riguarda la fertilità che il mantenimento e il proseguimento sano di una, quanto può incidere una condizionela? Parliamo infatti di una malattia autoimmune scatenata dal consumo di alimenti contenenti glutine. Una proteina, spiega l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), presente nel grano, nell’orzo e nella segale, ma anche nella pasta, nella pizza e nei prodotti da forno, nei cereali per la prima colazione, nella carne e nel pesce impanati cosìnei piatti pronti, nei gelati, in alcuni yogurt, nella birra e nelle salse. Una condizione che solamente in Italia, secondo i dati dell’Associazione Italiana, interessa almeno l’1% della popolazione con molti casi che restano non diagnosticati.