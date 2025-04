Cedrata Tassoni Zero | la tradizione italiana si rinnova tra benessere e mixology

Tassoni ha svelato la sua Collezione 2025, portando sulla scena una rivoluzione nel mondo delle bevande premium italiane. Protagonista indiscussa dell’evento è la Cedrata Zero, versione senza zuccheri e senza calorie dell’iconico soft drink che da oltre 75 anni rappresenta un simbolo dell’eccellenza italiana. Un omaggio alla tradizione che guarda al futuro, intercettando i desideri di consumatori sempre più attenti al proprio benessere senza rinunciare al gusto inconfondibile del pregiato Cedro Diamante.Il nuovo volto del lusso italianoLa reinterpretazione del concetto di lusso passa oggi attraverso esperienze autentiche e prodotti di alta qualità che raccontano una storia. Matteo Lunelli, CEO del Gruppo Lunelli e Presidente Tassoni, sottolinea come “Cedrata Zero sia l’espressione moderna di un’icona del Made in Italy”, trasformando il “lusso di osare” in “lusso consapevole“. .com - Cedrata Tassoni Zero: la tradizione italiana si rinnova tra benessere e mixology Leggi su .com ha svelato la sua Collezione 2025, portando sulla scena una rivoluzione nel mondo delle bevande premium italiane. Protagonista indiscussa dell’evento è la, versione senza zuccheri e senza calorie dell’iconico soft drink che da oltre 75 anni rappresenta un simbolo dell’eccellenza. Un omaggio allache guarda al futuro, intercettando i desideri di consumatori sempre più attenti al propriosenza rinunciare al gusto inconfondibile del pregiato Cedro Diamante.Il nuovo volto del lusso italianoLa reinterpretazione del concetto di lusso passa oggi attraverso esperienze autentiche e prodotti di alta qualità che raccontano una storia. Matteo Lunelli, CEO del Gruppo Lunelli e Presidente, sottolinea come “sia l’espressione moderna di un’icona del Made in Italy”, trasformando il “lusso di osare” in “lusso consapevole“.

Tassoni lancia la Cedrata Zero e prenota un posto di prima fila nella mixology. Avete provato la Cedrata Zero di Tassoni? La versione senza zucchero pronta a spopolare. Tassoni lancia la sua Cedrata a zero zuccheri. La nuova cedrata e il boom di vendite: +60% in 4 anni per la storica Tassoni. Tassoni rilancia Cedrata Zero, Matteo Lunelli: “Esprime la modernità del Made in Italy”. Tassoni presenta la nuova Cedrata Zero. Ne parlano su altre fonti

Tassoni rilancia Cedrata Zero, Matteo Lunelli: “Esprime la modernità del Made in Italy” - Il brand del Gruppo Lunelli, pioniere del no alcol, abbraccia anche la mixology e punta sul benessere con prodotti a basso contenuto di zuccheri ... (repubblica.it)

Tassoni presenta Cedrata Zero: lo storico soft drink ora è anche senza zuccheri - Presentate anche due nuove referenze biologiche - Limonata e Pompelmo Soda - e una competition nazionale per mocktail, con uno sguardo alle nuove tendenze del bere che uniscono sperimentazione e consu ... (italiaatavola.net)

Tassoni lancia la Cedrata Zero e le novità 2025 tra zebra striping e mixology - Dopo oltre 75 anni di successi dell’iconica Cedrata Tassoni, simbolo del luxury soft drink italiano, arriva la versione senza zuccheri e senza calorie, pensata per rispondere al crescente trend di ... (fooday.it)