Cavalieri Union-Cus Torino | sfida decisiva per la salvezza e l' addio di Giovanchelli

Cavalieri Union-Cus Torino era una delle semifinali playoff e metteva di fronte due formazioni che sognavano la promozione. Quasi dodici mesi dopo, la stessa sfida varrà una buona fetta di salvezza: i piemontesi sono praticamente salvi, toccherà adesso agli uomini di Alberto Chiesa raggiungere lo stesso traguardo. Un match, quello che andrà in scena alle 15,30 odierne, valido per la penultima giornata del campionato di Serie A. E che coinciderà oltretutto con l’ultima partita di Lorenzo Giovanchelli: il tallonatore classe 1986, tornato a Iolo nel 2020 dopo gli scudetti sfiorati oltre un decennio fa ha deciso di ritirarsi dopo le 400 presenze da professionista. Ci sarà quindi spazio per i ricordi ed in tribuna a salutarlo potrebbero esserci diversi ex-compagni dei tempi d’oro come Francesco Fronzoni, allora giocatore dei "vecchi" Cavalieri ed oggi responsabile dei fisioterapisti dell’Italrugby. Lanazione.it - Cavalieri Union-Cus Torino: sfida decisiva per la salvezza e l'addio di Giovanchelli Leggi su Lanazione.it Circa un anno fa,-Cusera una delle semifinali playoff e metteva di fronte due formazioni che sognavano la promozione. Quasi dodici mesi dopo, la stessavarrà una buona fetta di: i piemontesi sono praticamente salvi, toccherà adesso agli uomini di Alberto Chiesa raggiungere lo stesso traguardo. Un match, quello che andrà in scena alle 15,30 odierne, valido per la penultima giornata del campionato di Serie A. E che coinciderà oltretutto con l’ultima partita di Lorenzo: il tallonatore classe 1986, tornato a Iolo nel 2020 dopo gli scudetti sfiorati oltre un decennio fa ha deciso di ritirarsi dopo le 400 presenze da professionista. Ci sarà quindi spazio per i ricordi ed in tribuna a salutarlo potrebbero esserci diversi ex-compagni dei tempi d’oro come Francesco Fronzoni, allora giocatore dei "vecchi"ed oggi responsabile dei fisioterapisti dell’Italrugby.

Cavalieri Union-Cus Torino: sfida decisiva per la salvezza e l'addio di Giovanchelli. Cavalieri ancora sconfitti allo stadio Chersoni. Serie A: la diretta streaming di Cavalieri Prato-Cus Torino. Serie A1 e A2: risultati e classifica della 7° giornata. L'Iveco CUS Torino femminile sabato all'esame della Benetton Treviso. Coppa Italia Maschile, avanzano le squadre di Serie A Elite. Ne parlano su altre fonti

IVECO Cus Torino pronta per la trasferta a Prato - Scontro impegnativo in vista per Torino, con i toscani decisi a riscattarsi davanti al proprio pubblico dopo la pesante sconfitta contro Parabiago ... (tuttosport.com)

Cavalieri, la "bandiera" Lorenzo Giovanchelli lascia il rugby - Premiato lo scorso gennaio per le 400 partite da professionista, quella contro il Cus Torino sarà l'ultima partita per Lorenzo Giovanchelli: il rugbista dei Cavalieri è pronto a ritirarsi ... (lanazione.it)

IVECO Cus Torino Rugby, parte la fase playoff - I cussini si preparano alle sei sfide playoff, con un girone all’italiana tra aprile e maggio dove solo la squadra al primo posto conquisterà la promozione in Serie B ... (tuttosport.com)