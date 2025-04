Lanazione.it - Cavalieri, pareggio con rammarico: la situazione si complica

Prato, 6 aprile 2025 - Una vittoria sfiorata che ha comunque lasciato in dote due punti, considerando il 17-17 finale. Ma l'Avezzano ha battuto la capolista Parabiago e si è riportato avanti in classifica. Ecco perché ilottenuto daiUnion al Chersoni contro il Cus Torino nel penultimo turno del campionato di Serie A (nell'ultima partita di Lorenzo Giovanchelli, salutato con un'ovazione a fine gara) rischia di costare caro. Gli uomini di coach Chiesa sono adesso noni in classifica nel girone 1 di Serie A di rugby con 31 punti, due in meno dei rivali abruzzesi: se il torneo finisse oggi, sarebbero retrocessi. Per conquistare la salvezza bisognerà assolutamente battere Biella il prossimo 26 aprile e sperare che l'Avezzano non faccia risultato contro Verona.UNION: Magni, Guidoreni, Pancini (65’ Marzucchi), Nistri, Fattori (52’ Fondi), Puglia, Renzoni (49’Bencini), Facchini, Righini, Dalla Porta (65’ Trivilino), Ciampolini, Casciello (45’ Mardegan), Sassi (45’ Giagnoni), Giovanchelli (45’ Di Leo), Sansone (50’ Rudalli).