Catillo dominante nel match contro Cercola

Catillo Srl Cestistica Benevento domina in lungo e in largo nella gara interna contro l’Azzurra Cercola, rilanciandosi in chiave primo posto, in vista dello scontro diretto di martedì contro Maddaloni. Le cinghialesse mettono in chiaro i valori in campo già nelle prime fasi di gara, conquistando un’ampia vittoria. Partenza fulminante delle cinghialesse, che costruiscono subito un cospicuo margine, trascinate da Zambottoli e Musto. Le sannite mantengono il controllo del parquet per tutta la prima frazione, chiusa sul 21-7. Il secondo periodo procede sulla falsariga del precedente, con la Catillo sempre sugli scudi. I punti di Manganiello e Saccomanno ampliano il divario tra le due squadre, chiudendo la seconda frazione sul 37-15. Dopo l’intervallo, l’andamento non cambia e la squadra di coach De Martino continua a regalare spettacolo, allungando definitivamente grazie ad un’ottima trama offensiva. Anteprima24.it - Catillo dominante nel match contro Cercola Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiLaSrl Cestistica Benevento domina in lungo e in largo nella gara internal’Azzurra, rilanciandosi in chiave primo posto, in vista dello sdiretto di martedìMaddaloni. Le cinghialesse mettono in chiaro i valori in campo già nelle prime fasi di gara, conquistando un’ampia vittoria. Partenza fulminante delle cinghialesse, che costruiscono subito un cospicuo margine, trascinate da Zambottoli e Musto. Le sannite mantengono illlo del parquet per tutta la prima frazione, chiusa sul 21-7. Il secondo periodo procede sulla falsariga del precedente, con lasempre sugli scudi. I punti di Manganiello e Saccomanno ampliano il divario tra le due squadre, chiudendo la seconda frazione sul 37-15. Dopo l’intervallo, l’andamento non cambia e la squadra di coach De Martino continua a regalare spettacolo, allungando definitivamente grazie ad un’ottima trama offensiva.

