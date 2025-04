Catania si finge dipendente Enel per truffare anziano | i carabinieri lo smascherano

carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante, al termine di un’attenta attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà un 45enne originario di Melilli (Siracusa), attualmente detenuto per altra causa, ritenuto responsabile di una truffa aggravata e dell’indebito utilizzo di dati personali ai danni di un anziano catanese.Aveva detto di essere un operatore dell’EnelL’indagine ha preso avvio a seguito della denuncia presentata da un anziano 84enne catanese, che ha raccontato di essere stato raggirato da un individuo che si era presentato alla sua porta qualificandosi come operatore dell’Enel.Il truffatore, spacciandosi per un incaricato della compagnia elettrica, aveva convinto l’uomo dell’esistenza di presunte bollette non saldate, sostenendo che, in assenza di un pagamento immediato, si sarebbe proceduto al distacco della fornitura. Dayitalianews.com - Catania, si finge dipendente Enel per truffare anziano: i carabinieri lo smascherano Leggi su Dayitalianews.com della Stazione diPiazza Dante, al termine di un’attenta attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà un 45enne originario di Melilli (Siracusa), attualmente detenuto per altra causa, ritenuto responsabile di una truffa aggravata e dell’indebito utilizzo di dati personali ai danni di uncatanese.Aveva detto di essere un operatore dell’L’indagine ha preso avvio a seguito della denuncia presentata da un84enne catanese, che ha raccontato di essere stato raggirato da un individuo che si era presentato alla sua porta qualificandosi come operatore dell’.Il truffatore, spacciandosi per un incaricato della compagnia elettrica, aveva convinto l’uomo dell’esistenza di presunte bollette non saldate, sostenendo che, in assenza di un pagamento immediato, si sarebbe proceduto al distacco della fornitura.

Catania, si finge dipendente Enel e truffa anziano. Denunciato pregiudicato. Si finge un dipendente Enel per raggirare un anziano: 45enne denunciato. Si finge dipendente Enel per truffare anziano: i Carabinieri denunciano un 45enne. Si finge un dipendente Enel per raggirare un anziano: 45enne denunciato. Truffa al telefono da 24mila euro con finto carabiniere: quattro persone denunciate. Si finge una dipendente e si fa versare lo stipendio: imprenditore truffato per 2 mila euro. Ne parlano su altre fonti

Catania, si finge dipendente dell’Enel per truffare un anziano: i carabinieri denunciano quarantacinquenne - L’indagine a Catania ha preso avvio a seguito della denuncia presentata da un anziano 84enne, che ha raccontato di essere stato raggirato da un individuo che si era presentato alla sua porta qualifica ... (ilsicilia.it)

Catania, si finge dipendente Enel e truffa anziano. Denunciato pregiudicato - Il truffatore, spacciandosi per un incaricato della compagnia elettrica, aveva convinto l'84enne dell’esistenza di bollette non saldate. (meridionews.it)

Catania, si finge tecnico ospedaliero e truffa un B&B: denunciato 41enne già noto per raggiri e sparizioni - Un uomo di 41 anni è stato denunciato a Catania per truffa, fingendosi tecnico ospedaliero per soggiornare gratis in un b&b. (virgilio.it)