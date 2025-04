Catania manifestazione per Sara e Ilaria | Solo la sorellanza può salvarci

manifestazione partecipata da circa duemila persone ed indetta da ‘Non Una Di Meno Catania’, dal Consultorio Autogestito ‘Mi Cuerpo Es Mio’ e da ‘Spine nel Fianco’.In tutto il territorio nazionale si sono svolte manifestazioni analoghe per protestare dopo i recenti casi di femminicidi di Sara e Ilaria.Dichiara Lara di ‘Non Una di Meno’: “Due femminicidi in meno di 24 ore. Due donne uccise non da un caso isolato, un malato, per un raptus o per gelosia, ma uccise dalla mano del patriarcato, della cultura del possesso e dello stupro che vuole punire, controllare decidere sui nostri corpi e le nostre vite. Dayitalianews.com - Catania, manifestazione per Sara e Ilaria: “Solo la sorellanza può salvarci” Leggi su Dayitalianews.com Il corteo da piazza Stesicoro è stato promosso dall’associazione ‘Non una di meno‘, dal consultorio autogestito ‘Mi cuerpo es mio‘ e dal collettivo ‘Spine nel fianco‘.Nella serata di ieri, 5 aprile, si è svolta unapartecipata da circa duemila persone ed indetta da ‘Non Una Di Meno’, dal Consultorio Autogestito ‘Mi Cuerpo Es Mio’ e da ‘Spine nel Fianco’.In tutto il territorio nazionale si sono svolte manifestazioni analoghe per protestare dopo i recenti casi di femminicidi di.Dichiara Lara di ‘Non Una di Meno’: “Due femminicidi in meno di 24 ore. Due donne uccise non da un caso isolato, un malato, per un raptus o per gelosia, ma uccise dalla mano del patriarcato, della cultura del possesso e dello stupro che vuole punire, controllare decidere sui nostri corpi e le nostre vite.

Catania in piazza per Sara e Ilaria: «Stanche di contarci da morte». Passeggiata rumorosa: da Catania no ai femminicidi. A Bologna fiaccolata per Ilaria Sula e Sara Campanella. "Per Ilaria, per Sara, per tutte": la manifestazione a Milano contro i femminicidi. Femminicidi di Sara Campanella e Ilaria Sula, oltre mille persone al corteo di Non Una di Meno. Femmicidi, la protesta di studentesse e studenti del 'Perugini': "Ilaria e Sara potremmo essere noi". Ne parlano su altre fonti

Catania in piazza per Sara e Ilaria: «Stanche di contarci da morte» - Il corteo da piazza Stesicoro promosso da “Non una di meno”, dal consultorio autogestito “Mi cuerpo es mio” e dal collettivo “Spine nel fianco” ... (lasicilia.it)

Gli studenti ricordano Sara e Ilaria, in centinaia in piazza: “La donna non è oggetto del controllo maschile” - Centinaia di studenti hanno dato voce ad Ilaria e Sara, uccise dalla violenza maschile, per stimolare una profonda riflessione sulle reali cause che portano ad oggi i giovani non, a compiere atti effe ... (blogsicilia.it)

Le manifestazioni per Sara e Ilaria, le offese del ministro Nordio: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” - È online un nuovo episodio di "Nel caso te lo fossi perso", il Podcast daily di Fanpage.it che, dal lunedì al venerdì alle 18.00, ti racconta la notizia più importante del giorno con la nostra ... (fanpage.it)