Notizieaudaci.it - Cassino, Charles cade dal monopattino e muore dopo essere stato dimesso: ‘Sbagliata la Tac’

Leggi su Notizieaudaci.it

Baffou èoperato diverse orel’incidente: il fratello ha presentato denunciatoUn fascicolo aperto: per il momento “contro ignoti” ma sono molti gli elementi da chiarire nella morte diYeboah Baffou. Ventiquattro anni, famiglia immigrata anni fa dal Ghana, un fratello a Carpi, una laurea triennale in Economia presa con ottimi voti aed una specialistica in arrivo nello stesso ateneo in Management Internazionale.L’arrivo al pronto soccorso, la Tac e le dimissioniÈ morto la mattina di sabato 5 aprile durante un intervento chirurgico compiuto nell’ospedale Santa Scolastica didov’eraportato in ambulanza all’1.40 della notte. L’inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Andrea Corvino ed affidata alla squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato guidata dal sostituto Commissario Roberto Amato Donatelli deve capire se siano stati rispettati i protocolli sanitari e se lo studente avrebbe potuto salvarsi se fosseoperato subito.