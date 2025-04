Carpi sfida Ternana | obiettivo salvezza e playoff in bilico

L'esempio è quello della Primavera biancorossa di mister Valmori, che battendo ieri 2-0 al "Cabassi" la Giana (reti di Acatullo e Mesoraca, Furghieri para un rigore sull'1-0) nell'ultima di campionato ha staccato il pass playoff, chiudendo al 4° posto. Non sarà però così facile per il Carpi dei grandi, che oggi (ore 15) nella quart'ultima di campionato gioca sul campo della Ternana seconda e reduce dal cambio in panchina con l'arrivo di Liverani per Abate. Il 4-1 del Pontedera sulla Lucchese di fatto ha messo in ghiaccio la salvezza (rossoneri a -7 con 3 gare da giocare, sempre che le giochino.) ma ha anche fatto salire a 4 punti la distanza dall'11° posto del Pontedera, tanti da recuperare in 4 gare se oggi non si farà risultato in Umbria. "Vogliamo tornare a muovere la classifica – le parole di mister Cristian Serpini – e per farlo servirà una gara quasi perfetta.

