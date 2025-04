Carlo e Camilla in visita a Roma Il programma dei reali e tutte le strade chiuse

Carlo e Camilla saranno in visita a Roma, in occasione del loro ventesimo anniversario di matrimonio. Una visita istituzionale che prevede diversi eventi e inevitabilmente ci saranno dei disagi alla circolazione per ragioni di sicurezza.I reali d'Inghilterra in visita a. Romatoday.it - Carlo e Camilla in visita a Roma. Il programma dei reali e tutte le strade chiuse Leggi su Romatoday.it Dal 7 al 10 aprilesaranno in, in occasione del loro ventesimo anniversario di matrimonio. Unaistituzionale che prevede diversi eventi e inevitabilmente ci saranno dei disagi alla circolazione per ragioni di sicurezza.Id'Inghilterra ina.

