Capuano è categorico dopo i primi 45? di Roma Juve | Della squadra di Thiago Motta i bianconeri hanno solo questo Il messaggio social è netto!

di RedazionentusNews24, giornalista, commenta la prima frazione dicon unche “accende” i tifosiSi è da poco chiuso il primo tempo di. Iconducono le ostilità all’Olimpico grazie alla splendida volée di Manuel Locatelli. Tanto è bastato a Giovanniper notare un cambiamento radicale rispetto al recente passato. Il giornalista ha commentato i45? su X in questa maniera.PAROLE – «Giudizio primo tempo:di, lantus hala maglia.».Leggi suntusnews24.com

Cacciato un altro allenatore, la città di 55mila abitanti dopo 25 anni richiama il tecnico più esuberante della categoria.

Eziolino Capuano scrive la storia, terza panchina in una sola stagione per lui: allenerà il Trapani.

Trapani, Antonini: "Capuano maestro per la categoria".

Il ritorno di Eziolino Capuano: prima la rescissione, poi la firma.

Capuano: “Il Trapani in C non c’entra un c***o”.

E' ufficiale, il Taranto è escluso dal campionato di Serie C.