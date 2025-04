Ilrestodelcarlino.it - Campo scuola, regalo di Pasqua: "Il 22 aprile ripartono i lavori, ora avanti tutta con le iniziative"

Assessore Nico Stallone, allora ci siamo davvero? Stanno per ripartire ialdi atletica? "Sì, finalmente sì. Partiranno il 22e ci hanno comunicato che, maltempo permettendo, serviranno un paio di mesi". È stato un lungo travaglio. "Purtroppo sì, perché doveva essere il fiore all’occhiello di ’Ascoli città europea dello sport’ e invece abbiamo rischiato tantissimo. Al di là del ritardo che c’è, potevano esserci davvero tempi lunghissimi e la legge non ti mette nelle condizioni di aiutarti per paura degli appalti. Ma ora siamo al rettilineo finale. Sono felice per due ragioni". Quali? "Innanzitutto per la scelta politica di rifare la pista dopo 35 anni, poi proprio per non aver litigato con la ditta. La mediazione è stata fondamentale. Così avremo nuovamente una pista importante per la nostra atletica ma anche un polmone per la città.