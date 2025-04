Sport.quotidiano.net - Campionato Regionale di Ginnastica Artistica: Trionfo degli Allievi Gold e Successo delle Squadre Silver

Sabato tra le mura amiche del Palagym si sono svolti una prova deldimaschile, nello specifico la seconda individuale per glie la prova unica a. I palestrini hanno fatto registrare ottime prove, portando a casa un numero incredibile di medaglie e vincendo tutte le provedove erano impegnati, ben cinque categorie su sei. Andiamo per ordine a vedere i risultati della prova e del, partendo dai1: oro per Marius Manole, argento per Sebastian Moisei, 7° Matteo Gessi (stesse posizioni nella classifica finale del);2: oro per Mattia Massarenti; 8° Cristian Rafael Fernandez Di Caro (anche in questo caso posizioni confermate nel);3: oro per Josè Alberto Brina Kiokia, argento per Ettore Malacarne, bronzo per Kevin Rimessi.