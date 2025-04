Campionato di Eccellenza | sfide decisive prima della sosta per Pasqua e Torneo delle Regioni

Campionato di Eccellenza con fischio di inizio alle 15 su tutti i campi. A seguire due domeniche di sosta per il Torneo delle Regioni e per la Pasqua. Si tornerà in campo domenica 27 aprile. Angelana-Terni Fc: vietato sbagliare per i giallorossi di Recchi tra le mura amiche al cospetto di un Terni Fc ormai ad un passo dalla salvezza. Castiglione del Lago-Atletico Bmg: punti cercasi per i padroni di casa per migliorare il piazzamento nella griglia playout. Al Giommoni torna da grande ex Farsi, sulla panchina della Bmg, con la salvezza ormai in tasca. Città di Castello-Narnese: con ogni probabilità i tifernati non scenderanno in campo per la seconda volta di fila. Vittoria per 3-0 a tavolino in vista, dunque, per la Narnese e conseguenze per il Città di Castello. Olympia Thyrus-V.

