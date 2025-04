Campi flegrei Caso | In piazza a Roma per chiedere al Governo misure urgenti

"Siamo a Roma con tanti cittadini flegrei per chiedere al Governo un impegno chiaro verso un territorio che ha bisogno di risposte, di abitazioni, scuole, ospedali sicuri, di un forte aiuto alle attività imprenditoriali e non certo di nuove armi". Cosi ha esordito il deputato M5S Antonio Caso durante la manifestazione a Roma"Alla manifestazione contro il riarmo abbiamo voluto portare la voce del territorio flegreo con uno striscione dietro il quale hanno sfilato centinaia di cittadini. Troppo spesso la nostra costante azione parlamentare, fatta di atti chiari e proposte serie, incontra il menefreghismo di un Governo che ha preferito in questi anni insultare i cittadini flegrei ed un intero territorio che merita rispetto".

Campi flegrei, Caso: "In piazza a Roma per chiedere al Governo misure urgenti". Manifestazione a Roma, in piazza anche tanti cittadini dei Campi Flegrei: "Meno armi, più edifici sicuri".

