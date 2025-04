Sport.quotidiano.net - Camminata ludico motoria 'Ortonovo e dintorni' in memoria di Olimpo Ferrari

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’appuntamento con ladel Comitato Marce La Spezia e Lunigiana, è fissato per oggi a. In programma la 17ª ‘’, all’insegna del ricordo di un grande ‘avisino’detto Franco, che tanto ha dato alla comunità locale. L’organizzazione è affidata all’Avis di, coordinata da Mirco, che ha predisposto due percorsi collinari di 6 e 14 chilometri con inizio dalla piazzetta sotto la torre Guinigi, ritrovo alle 8.30 e partenza alle 9 con contributo di partecipazione di 4 euro. Quest’anno il tracciato sarà da percorrere in senso orario, a differenza delle edizioni precedenti; il percorso più lungo (nella foto d’archivio) condurrà i partecipanti fino al paese di Castelpoggio, alle pendici delle Alpi Apuane, attraverso un sentiero immerso nel bosco, qui davanti alla Chiesa di Santa Maria vi sarà un bel ristoro curato dalle signore dell’antico borgo, mentre il percorso breve prenderà la direzione verso la località Fontia Santa Lucia, quindi Santuario della Madonna del Mirteto e ritorno ad