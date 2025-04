Camminata delle scuole cattoliche per i Colli bergamaschi in 2000

2000 hanno partecipato domenica 6 aprile alla «Amò töcc insèma sö i coi de Bèrghem», la Camminata storica promossa dalla scuola Caterina e Giuditta Cittadini delle Suore Orsoline di Somasca, che quest’anno ha coinvolto anche le altre scuole cattoliche della città. Ecodibergamo.it - Camminata delle scuole cattoliche, per i Colli bergamaschi in 2000 Leggi su Ecodibergamo.it LA MANIFESTAZIONE. Inhanno partecipato domenica 6 aprile alla «Amò töcc insèma sö i coi de Bèrghem», lastorica promossa dalla scuola Caterina e Giuditta CittadiniSuore Orsoline di Somasca, che quest’anno ha coinvolto anche le altredella città.

Camminata delle scuole cattoliche, per i Colli bergamaschi in 2000. Torna la camminata delle scuole cattoliche, partecipazione oltre le attese - Foto e video. Insieme sui Colli di Bergamo Camminata delle scuole cattoliche. Cronaca. Ne parlano su altre fonti

Camminata delle scuole cattoliche, per i Colli bergamaschi in 2000 - LA MANIFESTAZIONE. In 2000 hanno partecipato domenica 6 aprile alla «Amò töcc insèma sö i coi de Bèrghem», la camminata storica promossa dalla scuola Caterina e Giuditta Cittadini delle Suore Orsoline ... (ecodibergamo.it)

Colli del Tronto accoglie la “Camminata dei musei” dedicata alle donne - Un percorso culturale tra storia, arte e figure femminili del territorio COLLI DEL TRONTO. Un nuovo appuntamento con la “Camminata dei musei” è in programma a Colli del Tronto, dove domenica 9 marzo ... (lanuovariviera.it)