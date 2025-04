Calvarese elogia addirittura Doveri | Parma-Inter episodi dubbi gestiti bene

Calvarese chiamato ad analizzare la moviola di Parma-Inter 2-2, ha addirittura elogiato la direzione di gara dell’arbitro Doveri nonostante gli errori commessi secondo la nostra moviola. LA MOVIOLA – Doveri si perde qualche giallo di troppo in Parma-Inter, ma secondo l’ex collega Gianpaolo Calvarese la prestazione resta comunque positiva: «Partita piena di episodi per Doveri, che comunque se la cava bene mettendo a frutto tutta la sua esperienza. dubbi iniziali sul gol dello 0-2 di Thuram: il francese cicca il pallone che si alza, poi sembra toccarlo col braccio prima che finisca in rete. Se così fosse stato, la rete sarebbe stata da annullare. Il Parma poi chiede due rigori: forse Mkhitaryan colpisce una parte dello scarpino di Ondreijka, ma a mio giudizio non in maniera fallosa. Inter-news.it - Calvarese elogia addirittura Doveri: «Parma-Inter, episodi dubbi gestiti bene» Leggi su Inter-news.it Come di consueto, l’ex arbitro Gianpaolochiamato ad analizzare la moviola di2-2, hato la direzione di gara dell’arbitrononostante gli errori commessi secondo la nostra moviola. LA MOVIOLA –si perde qualche giallo di troppo in, ma secondo l’ex collega Gianpaolola prestazione resta comunque positiva: «Partita piena diper, che comunque se la cavamettendo a frutto tutta la sua esperienza.iniziali sul gol dello 0-2 di Thuram: il francese cicca il pallone che si alza, poi sembra toccarlo col braccio prima che finisca in rete. Se così fosse stato, la rete sarebbe stata da annullare. Ilpoi chiede due rigori: forse Mkhitaryan colpisce una parte dello scarpino di Ondreijka, ma a mio giudizio non in maniera fallosa.

