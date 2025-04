Calpestato l' onore del mio Paese non mi arrendo La protesta della Le Pen

L'ha promesso Marine Le Pen durante la manifestazione organizzata dal Raggruppamento nazionale (Rn) a Place Vauban, a Parigi, dopo che lunedì scorso è stata dichiarata colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici e condannata a cinque anni di ineleggibilità con effetto immediato. Le Pen ha preso la parola ringraziando i suoi sostenitori per "l'enorme spinta popolare a favore della democrazia e della legge" e sottolineando che "è impossibile per me nascondere l'emozione nel vedervi qui" "Grazie per essere qui a difendere ciò che questa decisione ha Calpestato e che ho a cuore più di ogni altra cosa: la mia gente, il mio Paese e il mio onore", ha aggiunto la leader della destra francese, rimarcando che "tanti avrebbero rinunciato al nostro posto. Ma siamo ancora qui".

