Calendario Juve | sei squadre in corsa per il terzo e il quarto posto Confronto con Atalanta Lazio Bologna Roma e Fiorentina | tutti gli incroci di aprile per qualificarsi in Champions League

JuventusNews24Calendario Juve: ecco il Confronto con le sfide di Atalanta, Lazio, Roma, Fiorentina e Bologna: tutti gli incroci di aprile e il punto sulla lotta al quarto postoLa Juve pareggia contro la Roma: non cambia la distanza tra bianconeri e giallorossi che rimane di tre punti. Vince la Lazio che arriva a -1 dai ragazzi di Tudor ai danni dell’Atalanta che adesso rischia il quarto posto. Da vedere il Bologna che chiude la giornata contro il Napoli.Classifica Serie A3) Atalanta 584) Bologna 56*5) Juventus 566) Lazio 557) Roma 538) Fiorentina 52*Una partita in menoCalendario AtalantaAtalanta-Bologna (13 aprile)Milan-Atalanta (20 aprile)Atalanta-Lecce (26 aprile)Calendario BolognaBologna-Napoli (6 aprile)Atalanta-Bologna (13 aprile)Bologna-Inter (20 aprile)Udinese Bologna (27 aprile)Calendario JuveJuventus-Lecce (13 aprile)Parma-Juventus (20 aprile)Juventus-Monza (27 aprile)Calendario LazioLazio-Roma (13 aprile)Genoa-Lazio (21 aprile)Lazio-Parma (27 aprile)Calendario RomaLazio-Roma (13 aprile)Roma-Verona (19 aprile)Inter-Roma (27 aprile)Calendario FiorentinaFiorentina-Parma (13 aprile)Cagliari-Fiorentina (21 aprile)Fiorentina-Empoli (27 aprile)Leggi su Juventusnews24. Juventusnews24.com - Calendario Juve: sei squadre in corsa per il terzo e il quarto posto. Confronto con Atalanta, Lazio, Bologna, Roma e Fiorentina: tutti gli incroci di aprile per qualificarsi in Champions League Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24: ecco ilcon le sfide diglidie il punto sulla lotta alLapareggia contro la: non cambia la distanza tra bianconeri e giallorossi che rimane di tre punti. Vince lache arriva a -1 dai ragazzi di Tudor ai danni dell’che adesso rischia il. Da vedere ilche chiude la giornata contro il Napoli.Classifica Serie A3)584)56*5)ntus 566)557)538)52*Una partita in meno(13)Milan-(20-Lecce (26-Napoli (6(13-Inter (20)Udinese(27ntus-Lecce (13)Parma-ntus (20ntus-Monza (27(13)Genoa-(21-Parma (27(13-Verona (19)Inter-(27-Parma (13)Cagliari-(21-Empoli (27)Leggi suntusnews24.

Che lotta per l'Europa: 7 squadre in 10 punti. Un solo posto in Champions per sei squadre: il calendario dopo la sosta di Bologna, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina e Milan. Serie A, riparte la volata Champions: il calendario delle sei squadre in corsa. Champions, una corsa al 4° posto mai vista: sei squadre in sei punti, calendario, scontri diretti. Serie A, parte la volata Champions: sei squadre per un solo posto, il calendario a confronto. Volata Champions ed Europa League: dal Bologna al Milan sei squadre in sei punti, calendario e chi sta meglio. Ne parlano su altre fonti

Serie A, parte la volata Champions: sei squadre per un solo posto, il calendario a confronto - Sei squadre per un solo posto nella prossima edizione della Champions League. Conclusa l`ultima sosta per le nazionali di questa stagione, ... (msn.com)

Corsa Champions, che bagarre: sei squadre in sei punti, calendari a confronto - Una bagarre serratissima, che in sei punti racchiude Bologna, Juventus ... ruolo decisivo potrebbe averlo il calendario e i diversi ostacoli con cui le sei squadre in lotta dovranno fare i ... (msn.com)

Serie A, in sei per un posto: il calendario delle squadre in corsa Champions - Terminata la sosta per gli impegni in Nazionale, torna la Serie A. Dopo due settimane di pausa le squadre italiane si preparano all'ultimo rush finale prima della fine del campionato. Sono sei i club ... (laziopress.it)