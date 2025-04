Calciomercato Napoli la notizia gela Manna | posizione presa

Napoli giocherà domani sera contro il Bologna, ma prima ha ricevuto una brutta notizia in sede di Calciomercato.Dopo aver battuto il Milan domenica scorsa, di fatto, il Napoli ha di fronte a sé un ostacolo ancora più duro. I partenopei, infatti, giocheranno domani sera allo Stadio Renato Dall'Ara contro il Bologna di Vincenzo Italiano.Il Napoli, però, ha anche l'occasione di riportarsi ad un solo punto di svantaggio dall'Inter. La 'Beneamata', infatti, ha pareggiato 2-2 ieri sera nella trasferta di Parma. Tuttavia, oltre alla gara di domani, il Bologna e la squadra partenopea sono anche al centro di una notizia di Calciomercato.Calciomercato Napoli, il Bologna non vuole cedere Beukema: ecco gli ultimi aggiornamentiCome riportato dal quotidiano sportivo il 'Corriere dello Sport', infatti, continua l'interesse del Napoli per big della squadra di Vincenzo Italiano.

