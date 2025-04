Calciomercato Manna forte su Beukema ma segue anche due giovani terzini

Manna lavora per il Napoli del futuro. Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è al lavoro per costruire il Napoli del futuro. . L'articolo Calciomercato, Manna forte su Beukema ma segue anche due giovani terzini proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Calciomercato, Manna forte su Beukema ma segue anche due giovani terzini Leggi su Forzazzurri.net Il Dslavora per il Napoli del futuro. Il direttore sportivo del Napoli Giovanniè al lavoro per costruire il Napoli del futuro. . L'articolosumadueproviene da ForzAzzurri.net.

Il Napoli monitora un talento dell’Ajax, sulla lista di Manna ci sono altri due nomi. Calciomercato Napoli, tre nomi per la difesa: spunta una trattativa complessa. Napoli, sprint per Solet. Beukema piano B, Marianucci c'è. Napoli, l'Udinese chiede almeno 30 milioni per Solet. Interesse anche per Lucca ed Ekkelenkamp. Calciomercato Napoli, SKY: le ultime news sulle ipotesi Leao, Beukema e Solet. CorSport - Al Napoli piace Gatti, Manna lo conosce bene e.... Ne parlano su altre fonti

Calciomercato, il Napoli forte su Beukema ma il Bologna spara alto - ForzAzzurri.net - Il Napoli in pressing su Beukema ma il Bologna spara alto. Continua il lavoro della dirigenza azzurra per rinforzare la rosa per la prossima stagione. Il ... (forzazzurri.net)

Beukema nel mirino di Manna: è reduce da due stagioni super - "Manna sta lavorando forte per Solet ma non solo. Al Napoli piace molto anche Beukema, che viene da due annate super a Bologna e per cui ci vorrebbe un investimento pesante", si legge. Siete fuori ... (tuttonapoli.net)

Beukema-Napoli, non convince per due motivi. Solet è il nome caldo - L'operazione relativa al difensore del Bologna avrebbe alcuni aspetti che non convincerebbero il club azzurro. (msn.com)