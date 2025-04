Calciomercato Juventus sarà testa a testa con il Napoli | due obiettivi in comune per l’attacco di chi si tratta e cosa può succedere

JuventusNews24Calciomercato Juventus, sarà testa a testa con il Napoli: due obiettivi in comune per l’attacco, di chi si tratta e cosa potrebbe succedereIn estate si profila un nuovo testa a testa tra il Calciomercato Juventus e il Napoli. Le due squadre sono entrambe intenzionate a rinforzarsi in attacco e avrebbero due obiettivi in comune in vista della prossima sessione.Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb anche i partenopei infatti sarebbero sulle tracce di Lucca dell’Udinese e Bonny del Parma, due giocatori monitorati in questi mesi dai bianconeri.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, sarà testa a testa con il Napoli: due obiettivi in comune per l’attacco, di chi si tratta e cosa può succedere Leggi su Juventusnews24.com di RedazioneNews24con il: dueinper, di chi sipotrebbeIn estate si profila un nuovotra ile il. Le due squadre sono entrambe intenzionate a rinforzarsi in attacco e avrebbero dueinin vista della prossima sessione.Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb anche i partenopei infatti sarebbero sulle tracce di Lucca dell’Udinese e Bonny del Parma, due giocatori monitorati in questi mesi dai bianconeri.Leggi sunews24.com

Calciomercato Juventus, sarà testa a testa con il Napoli. Champions, Juventus ai playoff: i possibili incroci. Supercoppa Italiana, Juventus-Milan LIVE. Fazzini uomo mercato in casa Empoli: sarà testa a testa tra Napoli e Lazio. Di Maria minacciato con testa di maiale e proiettile: “Se torni in Argentina la prossima testa sarà quella di tua figlia”. Mercato Juve, caccia al difensore: sarà testa a testa tra.... Ne parlano su altre fonti

Calciomercato Juventus, testa a testa con la big: assalto in estate - Novità estive in casa bianconera con il giocatore che è finito non solo nei radar della Juve, ma anche di una rivale La Juventus sta cercando di rialzarsi dopo il flop del progetto Thiago Motta, un ca ... (informazione.it)

Calciomercato Juventus, Giuntoli gongola: incasso da più di 100 milioni - La Juventus ha superato la quoto dei 100 milioni di euro guadagnati grazie ai giocatori proveniente o dal vivaio o dalla Nex Gen. La cessione più ricca è stata quella di Matias Soulé, passato dai ... (jmania.it)

Calciomercato Juve, sarà un’estate di grandi cambiamenti: pronto un colpo per reparto! Tutti i nomi sul taccuino - Calciomercato Juve, sarà un’estate di grandi cambiamenti: pronto un colpo per reparto! Ecco tutti i nomi sul taccuino della dirigenza bianconera In casa bianconera ci si prepara a un’altra estate di g ... (juventusnews24.com)