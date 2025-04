Calciomercato Juve | Nessun dubbio bisogna puntare assolutamente su di lui! Retroscena del giornalista sul futuro di un bianconero

JuventusNews24Calciomercato Juve, il collega esprime il suo parere sul nome del giocatore in prestito da cui ripartire: la sua scelta non ammette discussioni!Nella sua intervista rilasciata a JuventusNews24 Xavier Jacobelli ha espresso un parere sul giocatore che la Juve dovrebbe riscattare nella prossima finestra estiva di Calciomercato. Ecco su chi ricade la scelta attraverso queste parole.PAROLE – «Tra Veiga, Kalulu e Kolo Muani, la Juve su chi dovrebbe puntate per la prossima stagione e quindi tenere in rosa? assolutamente Kalulu, Nessun dubbio. Ha espresso un rendimento, può darsi, anche superiore alle attese».L’INTERVISTA INTEGRALE IN ESCLUSIVA DI XAVIER JACOBELLI A JuveNTUSNEWS24Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: «Nessun dubbio, bisogna puntare assolutamente su di lui!». Retroscena del giornalista sul futuro di un bianconero Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24, il collega esprime il suo parere sul nome del giocatore in prestito da cui ripartire: la sua scelta non ammette discussioni!Nella sua intervista rilasciata antusNews24 Xavier Jacobelli ha espresso un parere sul giocatore che ladovrebbe riscattare nella prossima finestra estiva di. Ecco su chi ricade la scelta attraverso queste parole.PAROLE – «Tra Veiga, Kalulu e Kolo Muani, lasu chi dovrebbe puntate per la prossima stagione e quindi tenere in rosa?Kalulu,. Ha espresso un rendimento, può darsi, anche superiore alle attese».L’INTERVISTA INTEGRALE IN ESCLUSIVA DI XAVIER JACOBELLI ANTUSNEWS24Leggi suntusnews24.com

Calciomercato Juve: «Bisogna puntare su di lui!». Tonali Juve, nessun dubbio: è lui il primo nome nella lista. TMW - Juve, nessun dubbio su Di Gregorio: resterà per tanti anni. Kostic, la Juve e il Fenerbahce: “Nessun dubbio. Qui per due motivi”. Juventus-Atalanta, la MOVIOLA: mano di McKennie, calcio di rigore assegnato dopo il check al VAR. Modric alla Juve, nessun dubbio: “Due anni al top in bianconero”. Ne parlano su altre fonti

Tonali Juve, nessun dubbio: è lui il primo nome nella lista per costruire il centrocampo del futuro. Gli aggiornamenti - Tonali Juve, la Gazzetta dello Sport non ha nessun dubbio: è lui il primo nome nella lista per costruire il centrocampo del futuro. Gli aggiornamenti L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è to ... (juventusnews24.com)

Calciomercato Juve, in dubbio il futuro di Conceicao e Kolo Muani: un fattore decisivo, la situazione - Tudor si presenta: «Alla Juve non esiste essere giovani, conta solo vincere. Vlahovic è fortissimo, su Yildiz e Koopmeiners…» Le parole di Igor Tudor, nuovo allenatore della Juve, nella conferenza sta ... (informazione.it)

Calciomercato Milan, nessun dubbio sul futuro di Kalulu - Calciomercato Milan, non c’è più nessun dubbio sul futuro di Pierre Kalulu: la Juve è pronta a riscattare il difensore francese a giugno Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Mil ... (milannews24.com)