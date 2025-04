Calciomercato Juve | difficilmente resterà a Torino! Si separano le strade con questo bianconero a fine stagione? Ultime

JuventusNews24Calciomercato Juve: difficilmente questo bianconero resterà a Torino! Si separano le strade con lui a fine stagione? Ultime sul suo futuroFocus nell’edizione odierna de La Stampa sul futuro di Renato Veiga, difensore di proprietà del Chelsea arrivato a Torino nel mese di gennaio sulla base di un prestito secco.Come riferito dal quotidiano a fine stagione le strade del portoghese e del Calciomercato Juve dovrebbero separarsi: ad oggi, infatti, non ci sono stati contatti tra i due club per cercare di risolvere la questione, col difensore che dovrebbe fare così rientro a Londra.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: difficilmente resterà a Torino! Si separano le strade con questo bianconero a fine stagione? Ultime Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24! Silecon lui asul suo futuroFocus nell’edizione odierna de La Stampa sul futuro di Renato Veiga, difensore di proprietà del Chelsea arrivato anel mese di gennaio sulla base di un prestito secco.Come riferito dal quotidiano aledel portoghese e deldovrebbero separarsi: ad oggi, infatti, non ci sono stati contatti tra i due club per cercare di risolvere la questione, col difensore che dovrebbe fare così rientro a Londra.Leggi suntusnews24.com

La Juventus ha cambiato idea Yildiz: il piano per trattenerlo. Ecco perché la Juve non ha esonerato Thiago Motta: c’è un favorito per la panchina | CM.IT. Calciomercato, Juventus addio: "Se resta Thiago se ne va". Giuntoli, Conceicao resterà in bianconero. Danilo-Napoli, la Juve esclude il brasiliano dalla trasferta di Supercoppa. Milan, ore decisive per il futuro di Rashford: Ibrahimovic fiducioso per il “sì” | Primapagina. Ne parlano su altre fonti

Calciomercato Juve: difficilmente resterà a Torino! Si separano le strade con questo bianconero a fine stagione? Ultime - Calciomercato Juve: difficilmente questo bianconero resterà a Torino! Si separano le strade con lui a fine stagione? Ultime sul suo futuro Focus nell’edizione odierna de La Stampa sul futuro di Renato ... (juventusnews24.com)

Calciomercato Juventus News/ Osimhen vuole restare in Turchia, si complicano due riscatti (3 aprile 2025) - Calciomercato Juventus News: Victor Osimhen ha aperto al futuro e a una possibile permanenza in Turchia, due riscatti per ora sono complicati. (ilsussidiario.net)

Gazzetta - Juve, nessuna novità sul futuro di Vlahovic - Il futuro professionale di Dusan Vlahovic, centravanti classe 2000 della Juventus e della nazionale serba, resta alquanto difficile da decifrare. Come riportato da "La Gazzetta dello ... (tuttojuve.com)