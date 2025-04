Internews24.com - Calciomercato Inter, Ausilio invia due scout a vedere Lecce Venezia! Ecco i due giocatori monitorati

di Redazioneduei dueal Via Del MareCosi.com sulla presunta presenza di alcuni osservatori delti a seguire oggi:DUE NOMI OSSERVATI- «Jay Idzes, nazionale indonesiano del, autore di grandi prestazioni che hanno fatto drizzare le antenne già nei mesi scorsi anche a Milan e Napoli, torna nel mirino dell’: non è un mistero che i nerazzurri stiano cercando un centrale da far crescere accanto ai senatori e il classe 2000 ha colpito gli osservatori meneghini. L’vanta un grande rapporto con i veneti: vedi le operazioni Oristanio, Stankovic e Radu. Il centrale, tra l’altro, ha scelto di giocare per la nazionale indonesiana e pare che nella scelta abbia inciso anche Erick Thohir, ex presidente dell’, e suo grande sponsor.