Calcio Serie D / Vigor Senigallia, un exploit del peso enorme.

I rossoblù rimontano al Gran Sasso e superano l’Aquila 2-1 con i gol di Gabbianelli e Carnevale: la classifica è più serena, 6 Aprile 2025 – Vittoria d’oro per lache si sblocca espugnando il Gran Sasso d’Italia battendo 2-1 l’Aquila.Autenticodegli uomini di Antonioli, che ancora una volta prendono gol subito all’inizio con la rete di Sereni, al 4?, ma poi la ribaltano già nel primo tempo.Il pari lo firma Gabbianelli al 21?, il gol che sarà della vittoria Carnevale al 41?, l’ex Termoli schierato dal tecnicoino in un 11 a livello di uomini decisamente offensivo con Pesaresi, lo stesso Carnevale, Kone e Ferrara, oltre a due centrocampisti dalle doti offensive come Gabbianelli e Gonzalez.Il risultato non muta ed è grande gioia, davvero meritata, anche per i tifosiini che sono arrivati pure all’Aquila.