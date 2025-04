Violenza fuori dal campo: calciatore assalitoUna giornata di sport si è trasformata in undi violenza fuori dallo stadio, con un’aggressione che ha coinTamir Berman, difensore argentino del1932. Al termine del match contro il, terminato 0-2, il calciatore è stato seguito da un’auto pocoaver lasciato lo stadio Francioni. Giunto in una via vicina, Berman è stato costretto a fermarsi e gli occupanti del veicolo lo hanno raggiunto eaver sfondato il lunotto della sua auto.Le condizioni dele la nota del clubIl difensore, alla guida della sua Mercedes Classe A, è statocon une ha dovuto fare ritorno allo stadio per ricevere assistenza medica. A poche ore di distanza, la società ha diffuso un comunicato di piena solidarietà: “Condanniamo con fermezza ogni forma di violenza, dentro e fuori dal campo, e ci stringiamo attorno a Tamir, certi che saprà superare questocon forza e determinazione”.

Dayitalianews.com - Calcio – Gravissimo episodio dopo Latina-Trapani di ieri: un giocatore dei nerazzurri fermato in strada e colpito con un pugno in volto

Tifoso precipita dalla curva dello stadio durante Novara-Pro Patria in Serie C: è gravissimo in ospedale.

Le urla dell’Atalanta contro l’arbitro dopo l’espulsione di Ederson: “È gravissimo, vergognati”.

Bambino colpito da una porta da calcio caduta nel campetto del paese, è gravissimo.

Scontro di gioco in campo, 17enne crolla a terra in arresto cardiaco: defibrillato per 10 minuti prima che il.

Savignano, la denunica del Valsa: «Offese razziste al nostro giocatore. Siamo indignati».

Insulti razzisti a Maignan, denunciato uno degli autori.