.com - Calcio a 5 / Serie C2, trionfo Real Fabriano: è promozione in Serie C1

Leggi su .com

La squadra di Maggiori polverizza il Sambucheto inseguitore per 1-6 e sale a +8 a una giornata dalla fine, tornando in C1 dopo 8 anni, 6 aprile 2025 – Ilrifila un sonoro 1-6 al Futsal Sambucheto e ottiene lainC1 dia 5 con una giornata d’anticipo. I rossoblù di mister Maggiori, infatti, venerdì 4 aprile hanno vinto il girone B diC2, al termine di un lungo duello proprio contro i montecassianesi. La squadra torna inC1 a 8 anni di distanza dall’ultima volta in cui ha militato nel massimo campionato regionale.Al match decisivo i fabrianesi si sono presentati con 5 punti di vantaggio, poiché Sambucheto veniva dalla sconfitta contro il Recanati. La sfida è stata un, visto l’1-6 finale con le doppiette di Argalia e Farneti e i gol di Signorelli e Zepponi.