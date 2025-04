Oasport.it - Calcio a 5: Meta Catania, Feldi Eboli e Napoli proseguono la lotta in vetta

Un turno che regala emozioni e gol e ridisegna la classifica, ma non di molto, almeno nella zona alta. La 25esima giornata della Serie A 2024-2025 dia 5 è andata ufficialmente in archivio.Inprosegue la corsa a tre fra: siciliani vittoriosi 5-3 col Petrarca, formazioni campane affermatesi rispettivamente contro la Fortitudo Pomezia (4-3), i salernitani, e la Roma (2-1), i partenopei.Roma che quindi perde contatto dal trio di testa, ma resta al quarto posto. Bene la L84 Torino, che si impone a domicilio 3-4 contro l’Active Network, mentre a rallentare è il Genzano, fermato sul 3-3 dal Cosenza.Altro giro e altro pareggio, per 2-2, fra Came Treviso e Sandro Abate. Infine i successi del Manfredonia, per 4-3 sul Benevento, e per 3-7 dello Sporting Sala Consilina sul campo dell’Italservice Pesaro.