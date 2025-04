Calcio a 5 L’Audax Senigallia vince e per ora rimane in serie A2

Senigallia, 6 Aprile 2025 – L'Audax fa il suo dovere, e anche di più, batte il Grossetto e rimane in serie A2.Almeno per ora.I giallorossi evitano l'ultimo posto che condanna alla retrocessione diretta, che tocca al Pontedera.Presentatisi con un punto di vantaggio sulla diretta concorrente, L'Audax 1970 batte al PalaPanzini 4-2 il Grosseto con doppietta di Toppi e rete di Benigni, più un autogol, sale a 14 punti e condanna il Pontedera, che rimane a 10 dopo essere stato battuto anche dal Rieti in trasferta per 9-4.In panchina a guidare la squadra c'era Alberto Crivelli, lo storico tecnico giallorosso appena subentrato a Martin, che a sua volta era subentrato a Petrolati.Ora L'Audax giocherà il play-out salvezza contro l'Aosta, proveniente da un altro girone: andata e ritorno, con match di andata in Valle d'Aosta il 26 aprile.

