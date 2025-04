Calci e pugni alle auto in sosta | ora scatta il divieto di frequentare locali pubblici

Calci e pugni alcune auto in sosta nel centro del paese. Per un 35enne di nazionalità marocchina era stato poi disposto. Latinatoday.it - Calci e pugni alle auto in sosta: ora scatta il divieto di frequentare locali pubblici Leggi su Latinatoday.it Era stato fermato in flagranza di reato, il 29 marzo scorso, quando, a Sonnino, in evidente stato di ebbrezza, aveva dato in escandescenze colpengo e danneggiando conalcuneinnel centro del paese. Per un 35enne di nazionalità marocchina era stato poi disposto.

