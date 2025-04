Cade in bici nel parco del Lura e si ferisce al volto e alla spalla

bici, all’interno del parco del Lura, un uomo di 69 anni soccorso questa mattina intorno alle 11:50. L’incidente è avvenuto a Lomazzo, in un’area verde molto frequentata da ciclisti e pedoni.L’uomo, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo mentre. Quicomo.it - Cade in bici nel parco del Lura e si ferisce al volto e alla spalla Leggi su Quicomo.it È caduto rovinosamente in, all’interno deldel, un uomo di 69 anni soccorso questa mattina intorno alle 11:50. L’incidente è avvenuto a Lomazzo, in un’area verde molto frequentata da ciclisti e pedoni.L’uomo, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo mentre.

Cade in bicicletta nel Parco del Lura, soccorso 69enne. Pensionato cade dalla bici nel parco del Lura a Lomazzo e si ferisce al volto ed alla spalla: soccorso dai vigili del fuoco. Cade in bici nel parco del Lura e si ferisce al volto e alla spalla. Arrivato il collegamento ciclopedonale fra Saronno e Rovello Porro. Cocaina, eroina, crack e hashish sequestrati nel bivacco nel bosco di Caronno Pertusella. Albavilla, sbatte contro un albero durante il percorso al parco avventura: ferito 29enne. Ne parlano su altre fonti

Pensionato cade dalla bici nel parco del Lura a Lomazzo e si ferisce al volto ed alla spalla: soccorso dai vigili del fuoco - Incidente poco prima delle 12, cause da accertare. L'uomo, 69 anni, portato in osservazione in ospedale dal personale 118. (ciaocomo.it)

Cade in bicicletta nel Parco del Lura, soccorso 69enne - Un ciclista di 69 anni è stato soccorso dopo una caduta nel Parco del Lura, in una zona boschiva in territorio di Lomazzo. L’uomo ha perso il controllo della bici e nella caduta ha riportato ferite al ... (espansionetv.it)

La Prealpina - Quotidiano storico di Varese, Altomilanese e Vco. - In bici, senza il rischio di essere investiti, da Saronno a Rovello Porro? Prestissimo sarà possibile. Sono iniziati i lavori per la pista ciclabile che attraversa il Parco del Lura, andando tra ... (prealpina.it)