Busto Arsizio scoppia un incendio sul tetto di un ristorante | 50 persone evacuate intervengono i vigili del fuoco

Busto Arsizio (Varese), 6 aprile 2025 – Pranzo della domenica con un fuori programma "incendiario" oggi intorno alle due del pomeriggio in un ristorante di via Ponchielli a Busto Arsizio. È subito partita la richiesta d'intervento ai vigili del fuoco, che quando sono intervenuti con quattro mezzi – sul posto sono arrivate le squadre di Busto Arsizio e Legnano con autopompa, autoscala e autobotte – hanno trovato il tetto del locale completamente avvolto dalle fiamme. Le persone presenti all'interno del locale, circa una cinquantina, sono subito state fatte evacuare, e non ci sono stati fortunatamente feriti. I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere i piani superiori del tetto e a gettare acqua sul tetto in modo da estinguere le fiamme. Fiamme all'ospedale di Luino Il due aprile scorso un incendio era scoppiato al reparto di Radiologia dell'ospedale di Luino.

