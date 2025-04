It.insideover.com - Borse Usa sotto assedio, Washington ora fa i conti con il rischio recessione

La guerra commerciale scatenata dall’amministrazione di Donald Trump ha per ora avuto come conseguenza diretta un vero e proprio schianto di Wall Street, colpita nelle sedute del 3 e del 4 aprile da un tracollo paragonabile solo alle sedute dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 a New York o alle prime battute della pandemia di Covid-19 nel 2020.Il tracollo dell’indice S&P500Il principale listino di New York, l’S&P500, ha subito un tracollo superiore al 9% sull’intera settimana, il peggiore dall’era-Covid. Il listino delle “blue chip”, i titoli di punta del mercato americano, ha subito un calo del 4,8% giovedì e una ricaduta ancora peggiore, -6%, venerdì. Il Financial Times stima in 5.400 miliardi di dollari la perdita complessiva accumulata dal listino nei due giorni, come se in 48 ore si fosse volatilizzata una somma di risorse pari ai Pil di Francia e Italia.