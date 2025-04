Boom di presenze per il Fair priced vintage alla stazione marittima

Boom di presenze, in questo week-end, presso la stazione marittima di Salerno, per il Fair priced vintage, aperto fino alle 19 di questa sera. Tanta curiosità, infatti, per uno dei mercati dell'abbigliamento vintage più cool d'Europa, con capi di alta qualità e articoli a prezzi davvero. Salernotoday.it - Boom di presenze per il Fair priced vintage alla stazione marittima Leggi su Salernotoday.it di, in questo week-end, presso ladi Salerno, per il, aperto fino alle 19 di questa sera. Tanta curiosità, infatti, per uno dei mercati dell'abbigliamentopiù cool d'Europa, con capi di alta qualità e articoli a prezzi davvero.

Vintage market alla stazione marittima | boom di presenze per l' 8 edizione dell' iniziativa. Ne parlano su altre fonti

Turismo e Autodromo. Boom presenze, IF sorride: "Al lavoro sulla qualità per alzare l’asticella" - Ampi sorrisi in casa IF all’indomani della presentazione del calendario eventi 2025 dell’Autodromo. Al di là dei discorsi sull’indotto economico affidati al Censis, che riguardano l ... (msn.com)