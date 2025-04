Notizie.com - Bonus Salute 2025, come richiederlo e a chi spetta: aiuti per visite e farmaci

Sono arrivati degli aggiornamenti importanti per quanto riguarda ilcon sostegno per diverse fasce in merito a. Eccoe a chiper(Notizie.com)Il nostro paese si trova ad affrontare una situazione economica sempre più complicata e il Governo è consapevole di dover tendere la mano a una fascia di popolazione piuttosto importante. E in questo senso rientra questo aiuto che va a toccare uno degli argomenti più a cuore per i cittadini, la. E se nella Legge di Bilancio si era già parlato di queste possibilità, oggi diventa fondamentale specificare quali sono gli ultimi aggiornamenti.Per prima cosa va sottolineato che questo termine non indica solo un beneficio, ma è un insieme articolato di sistemi fiscali che possono aiutare la popolazione.