Bologna scontri tra polizia e manifestanti alla piazza per l’Europa | bruciata una bandiera Ue

Bologna, dove si svolgevano in contemporanea la 'piazza per l'Europa' organizzata dai sindaci Lepore e Funero e il corteo contro il riarmo. Gli antagonisti, che hanno cercato di sfondare il cordone della polizia, sono stati respinti con manganellate. Leggi su Fanpage.it Tensioni tra gli agenti e i manifestati a, dove si svolgevano in contemporanea la 'per l'Europa' organizzata dai sindaci Lepore e Funero e il corteo contro il riarmo. Gli antagonisti, che hanno cercato di sfondare il cordone della, sono stati respinti con manganellate.

Bologna, scontri tra manifestanti e polizia al corteo contro il riarmo. Scontri tra polizia e manifestanti in centro a Bologna, bruciata una bandiera dell’Europa. Diretta. Tensioni e scontri tra manifestanti e polizia a Bologna. Corteo contro il riarmo a Bologna, scontri tra manifestanti e polizia. SScontri tra manifestanti e polizia durante la 'piazza per l'Europa': le immagini | VIDEO. Bologna, scontri alla contromanifestazione di Pap: gli attivisti volevano raggiungere la piazza pro-Europa. Ne parlano su altre fonti

Bologna, scontri tra manifestanti e polizia al corteo contro il riarmo - Attimi di tensione in occasione delle due manifestazioni in programma oggi. I dimostranti chiamati a raccolta da Potere al Popolo e centri sociali fronteggiati dalla polizia mentre tentavano di avvici ... (tg24.sky.it)

Bologna, in corso due cortei: scontri tra polizia e manifestanti - Scontri tra polizia e manifestanti si sono verificati in centro a Bologna in occasione delle due manifestazioni previste: quella dei sindaci di Bologna e Firenze pro Europa ... (ilmattino.it)

Bologna, scontri tra polizia e manifestanti alla piazza per la pace - Scontri tra polizia e manifestanti si sono verificati in centro a Bologna in occasione delle due manifestazioni previste: quella dei sindaci di Bologna e Firenze pro Europa ... (ilmessaggero.it)