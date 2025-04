Bologna scontri tra manifestanti e polizia al corteo contro il riarmo

scontri tra polizia e manifestanti si sono verificati in centro a Bologna in occasione delle due manifestazioni previste oggi: da una parte quella dei sindaci di Bologna e Firenze pro Europa e dall'altra quella di Potere al Popolo e centri sociali contro il riarmo. I partecipanti a quest'ultima si sono mossi da piazza San Francesco con l'obiettivo di raggiungere piazza del Nettuno, dove era in corso quella dei sindaci. In via Ugo Bassi, dopo un lungo fronteggiamento, i manifestanti sono stati respinti dalle forze di polizia con gli scudi e qualche manganellata.

