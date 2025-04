Bologna-Napoli rischio forfait elevato | Conte cambia ancora la formazione

Conte in vista di Bologna-Napoli, in programma come posticipo della 31a giornata di Serie A. Previsto ancora un cambio di formazione Dallo scorso mese di novembre il Napoli non arriva a giocare una partita con la squadra al completo e la trasferta di Bologna sembrava essere la sfida da cerchiare nel calendario per interrompere questa brutta tendenza degli ultimi 6 mesi. A quanto pare, però, rischia di non essere così neanche per il posticipo in programma domani, lunedì 7 aprile, a causa di un problema dell'ultima ora.La trasferta in casa rossoblu sarà estremamente ostica e servirà il miglior Napoli per affrontarla. Dopo il pareggio dell'Inter con il Parma, inoltre, la carica emotiva per potersi portare a -1 in classifica dovrà dare una spinta maggiore agli azzurri.

