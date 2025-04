Bologna-Napoli probabili formazioni e orari tv Lo squalificato Conte ritrova McTominay

Napoli, 6 aprile 2025 - Buone notizie dovevano arrivare da Parma e buone notizie sono arrivate: l'Inter dilapida un doppio vantaggio e torna dal Tardini solo con un pareggio che, guardando alla trama del match e in particolare della ripresa, sa quasi di punto guadagnato anziché di due punti persi. Al Napoli questi discorsi interessano relativamente: ciò che conta è che la capolista oggi è distante 4 punti e non i 6 temuti prima di provare a ridurre ulteriormente in margine cercando di espugnare il Dall'Ara di Bologna nella partita in programma lunedì 7 aprile alle 20.45. Le probabili formazioni Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. Allenatore: ItalianoNapoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.

