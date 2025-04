Bologna-Napoli intervista Albertino Bigon | Diego lo scudetto e la magica Bologna

Bologna fa rima con scudetto. Era il 22 aprile del 1990, trentacinque anni fa, quando vincendo per 4-2 al Dall?Ara, gli azzurri presero ago e filo e iniziarono a cucirsi lo scudetto. Il secondo. Ilmattino.it - Bologna-Napoli, intervista Albertino Bigon: «Diego, lo scudetto e la magica Bologna» Leggi su Ilmattino.it fa rima con. Era il 22 aprile del 1990, trentacinque anni fa, quando vincendo per 4-2 al Dall?Ara, gli azzurri presero ago e filo e iniziarono a cucirsi lo. Il secondo.

Bologna-Napoli, intervista Albertino Bigon: «Diego, lo scudetto e la magica Bologna». Albertino Bigon: "Napoli favorito con il Milan ma non vorrei godesse il terzo incomodo. Senza Osimhen gli azzurri sono un'altra squadra". Riccardo Bigon: "Sono sempre stato il figlio di papà. A Napoli mi scrissero “moccioso raccomandato“. Albertino Bigon: “Avremmo vinto il campionato anche senza la vittoria di Bergamo”. Bigon: "Per colpa di Conte litigai con il mio amico Trapattoni". Bigon | Napoli a Bologna si possono cucire i sogni Come nel 1990. Ne parlano su altre fonti

Bigon: “Napoli, a Bologna si possono cucire i sogni. Come nel 1990” - Bologna, nel destino del Napoli. Era il 22 aprile 1990 quando, vincendo per 4-2 al Dall’Ara, gli azzurri misero la prima pietra per conquistare il loro secondo storico scudetto. A guidare quella ... (napolipiu.com)

Albertino Bigon: “La frenata dell’Inter è inattesa. Quando due squadre sono così vicine, la differenza la possono fare poche cose” - L'ex allenatore del Napoli, Albertino Bigon, ha parlato in un'intervista a Il Mattino, in cui tra le altre cose ricorda il suo periodo s ... (ilnapolionline.com)

Bologna Napoli, Bigon: «L’Inter rimane più completa, ma dopo la frenata… la differenza la possono fare le piccole cose, e io lo so bene!» - Bologna Napoli, le parole di Alberto Bigon: «Per noi Bologna non è mai una partita come le altre, il ricordo va allo Scudetto» Alberto Bigon ha rilasciato una intervista a Il Mattino in vista della sf ... (calcionews24.com)