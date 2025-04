Bologna divisa tra Europa e manganelli | il racconto della giornata di manifestazioni e scontri | VIDEO

Europa più unita. Dall'altro, tensioni, manganelli e una bandiera europea data alle fiamme. Domenica Bologna si è ritrovata al centro di due piazze contrapposte. Attorno al Nettuno, circa un migliaio di persone hanno risposto.

