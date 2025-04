Bmw a fuoco durante la marcia | conducente accosta e si mette in salvo

fuoco durante la marcia. Il conducente notando fumo fuoriuscire dal vano motore ha fatto giusto in tempo ad accostare che. Brindisireport.it - Bmw a fuoco durante la marcia: conducente accosta e si mette in salvo Leggi su Brindisireport.it OSTUNI - Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi, domenica 6 aprile, sulla strada provinciale che collega Ostuni a Villanova: all'altezza di una rotatoria una Bmw ha presola. Ilnotando fumo fuoriuscire dal vano motore ha fatto giusto in tempo adre che.

Bmw in marcia va a fuoco: paura sulla superstrada. Prende fuoco e accosta: Bmw distrutta dalle fiamme. Scoppia un incendio mentre l'auto è in marcia: Bmw carbonizzata a Borgaro Torinese. Una BMW prende fuoco nella notte: è giallo a Ciriè. La BMW dovrà inoltre richiamare diversi modelli PHEV a causa del rischio di incendio. Bmw di 64enne devastata dal fuoco, nessun dubbio: l'incendio è doloso. Ne parlano su altre fonti

Bmw a fuoco durante la marcia: conducente accosta e si mette in salvo - OSTUNI - Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi, domenica 6 aprile, sulla strada provinciale che collega Ostuni a Villanova: all'altezza di una rotatoria una Bmw ha preso fuoco durante la marcia. (brindisireport.it)

Una Bmw X1 a fuoco sull’Autobrennero tra Mantova Sud e Mantova Nord - MANTOVA Attorno alle ore 15 di ieri, i Vigili del Fuoco di Mantova sono intervenuti lungo l’autostrada del Brennero, in quanto all’altezza del ... (vocedimantova.it)

Prende fuoco la Bmw di un'imprenditrice a Pollenza: l'auto distrutta dalle fiamme, non è escluso il gesto di un piromane - quando il fuoco è stato spento la Bmw era praticamente un ammasso di lamiere bruciate e di cenere. Completamente distrutta. Sul posto anche i carabinieri per le indagini, dal momento che non è ... (msn.com)