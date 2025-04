Ilfattoquotidiano.it - Bimbo di 7 anni travolto da un gatto delle nevi sulla pista di bob a Livigno: è in gravissime condizioni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nella prima serata di sabato 5 aprile, intorno alle 18.30, un bambino di 7è stato investito da undi bob a(Sondrio), località sciistica in Valtellina. Da quanto è emerso sembra che il piccolo stesse giocando in orario di chiusura nella ski-area del comprensorio sciistico Carosello 3000 mentre il mezzo era impegnato in manovre di battitura del manto nevoso in vista della giornata di oggi. Per cause ancora da accertare il bambino si trovava comunquechiusa.Immediati sono stati i soccorsi dell’ambulanza, del personale del comprensorio e dei Carabinieri della stazione di Tirano. Da Bolzano è anche arrivato un elisoccorso per prestare le prime cure al– figlio di turisti stranieri in vacanza nella località valtellinese – che subito è stato trasferito all’ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo in codice rosso.