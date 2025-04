Biasin difende l’Inter | Parma? Non è una tragedia anche al Real…

Biasin difende l’Inter, il giornalista commenta così il pareggio con il Parma, ecco perchè non è una ‘tragedia’ secondo lui Inutile girarci intorno, il pareggio contro il Parma – ottenuto per 2 reti a 2 dai ragazzi allenati da Simone Inzaghi ieri pomeriggio tra le mura dello Stadio Tardini – non può soddisfare il mondo nerazzurro in toto. Eppure, spiega sul suo seguitissimo profilo X Fabrizio Biasin, sarebbe sbagliato trasformare il risultato dell’Inter una tragedia sportiva. anche Arsenal, Barcellona, dice, hanno pareggiato, mentre ha perso il Real Madrid. Ecco cosa dice la penna, vediamo qui riportato il suo messaggio integrale ai margini della partita di Serie A: FABRIZIO Biasin DOPO Parma INTER – «Hanno pareggiato Inter, Arsenal, Barcellona. Ha perso il Real. Internews24.com - Biasin difende l’Inter: «Parma? Non è una tragedia, anche al Real…» Leggi su Internews24.com di RedazioneFabrizio, il giornalista commenta così il pareggio con il, ecco perchè non è una ‘’ secondo lui Inutile girarci intorno, il pareggio contro il– ottenuto per 2 reti a 2 dai ragazzi allenati da Simone Inzaghi ieri pomeriggio tra le mura dello Stadio Tardini – non può soddisfare il mondo nerazzurro in toto. Eppure, spiega sul suo seguitissimo profilo X Fabrizio, sarebbe sbagliato trasformare il risultato delunasportiva.Arsenal, Barcellona, dice, hanno pareggiato, mentre ha perso il Real Madrid. Ecco cosa dice la penna, vediamo qui riportato il suo messaggio integrale ai margini della partita di Serie A: FABRIZIODOPOINTER – «Hanno pareggiato Inter, Arsenal, Barcellona. Ha perso il Real.

