Beve un succo di frutta e muore | le analisi rivelano il terribile motivo

muore dopo aver bevuto succo di mela. Le analisi rivelano una presenza terribile, arrestata la madreUn tragico episodio ha scosso Riviera Beach, in Florida, il 23 marzo scorso. Quel giorno, infatti, un bambino di 5 anni è morto dopo aver bevuto del succo di mela. Le circostanze sono drammatiche. quando la polizia è arrivata, il bambino presentava sintomi allarmanti, tra cui labbra blu e un polso debole. Era stato trovato dai paramedici mentre veniva curato, ma non c'era più nulla da fare.Beve un succo di frutta e muore: le analisi rivelano il terribile motivo – Cityrumors.itIn un primo momento, le autorità avevano riferito che il piccolo fosse stato lasciato solo dalla madre in una stanza d'albergo, ma la testimonianza della babysitter ha fatto luce sull'accaduto. E sopratutto ha rivelato dettagli inquietanti.

Bimbo di 5 anni beve il succo di mela della mamma e muore: dentro c'erano metanfetamine - L'episodio avvenuto in un hotel in Florida, negli Stati Uniti: la polizia ha arrestato la mamma del piccolo, la 37enne Heather Opsincs, con l'accusa di omicidio colposo aggravato ... (today.it)

