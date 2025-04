Belen Rodriguez | Noi tre siamo potenti Il dolce messaggio a chi è rivolto

Belen Rodriguez condivide sui social una speciale dedica rivolta ai suoi fratelli Jeremias e Cecilia: ecco cosa emerge da Instagram

Belen Rodriguez è la sorella maggiore di Cecilia e Jeremias. I fratelli Rodriguez, qualche anno fa si sono uniti per lanciare i loro primo brand di abbigliamento dal nome "Hinnominate". Collezione dopo collezione hanno riscosso clamoroso successo che ancora oggi risulta essere il brand più amato da intere generazioni.

Leggi anche Zeudi Di Palma con Chiara ed Alfonso fa una precisazione: "Basta non c'è stato"

La dolce dedica social della nota imprenditrice

Belen nelle ultime ore con un post Instagram ha deciso di rivolgersi direttamente ai suoi due fratelli scrivendo:

"Qui ha avuto inizio il nostro brand HINNOMINATE. L'unione fa la forza, e noi tre siamo potenti quando ci appassiona qualcosa.

