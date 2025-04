Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni dal 7 al 13 aprile 2025: Finn chiede a Sheila di lasciare la città

© US MediasetNuova grana da risolvere perCarter nelle prossime puntate di. Sconvolto dai suoi propositi matrimoniali con Deacon Sharpe,infatti alla madredilaal fine di permettergli di vivere serenamente la sua vita con Steffy, Kelly e Hayes. Un fermo proposito che spiazza la Carter. Maggiori info su quello che accadrà nelleche seguono.è in onda 7 giorni su 7: la domenica alle 14.00 e dal lunedì al sabato alle 13:45 su Canale 5. E’ possibile vederla anche in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity.da lunedì 7 a domenica 13Lunedì 7: Deacon teme la reazione di Hope e Brooke al matrimonio conDeacon è consapevole che Hope e Brooke faranno molta resistenza ad accettare la sua relazione con, ma è felice di essersi lasciato trasportare dai suoi sentimenti e determinato nella sua scelta di dividere il proprio futuro con lei.