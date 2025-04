Internews24.com - Bayern Monaco Inter, Sforza pronostica: «Per me i nerazzurri son favoriti! I bavaresi dovranno stare attenti a…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «Per me ison! Ia.» Le parole dell’ex giocatore nerazzurroCiriaconon ha dubbi: per lui sarà l’ad avere la meglio nel quarto di finale di Champions League contro il. In un’vista rilasciata alla Bild, l’ex centrocampista nerazzurro ha espresso grande fiducia nella squadra di Simone Inzaghi, che a suo parere parte con un netto vantaggio rispetto ai.LE PAROLE DI«Vedendo la situazione delle squadre adesso, per me la favorita è l’. Questa squadra creerà grossi problemi al, i milanesi sono un gruppo ben collaudato da due o tre anni e hanno trovato un sistema perfetto per loro nel 3-5-2. La rotazione del personale può ovviamente causare disordini.